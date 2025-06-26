MSB'den bedelli askerlik açıklaması (Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?)

MSB, Hollanda’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi sonrası gündeme gelen Savunma Harcamaları ile ilgili sorular üzerine de açıklama yaptı.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği duyurulurken açıklamada "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir." denildi.

“Türkiye Savunma Harcamaları Taahhüdü kapsamında, yüzde 2’lik hedef kriterinin üzerindedir." denilen açıklamada "İttifak’ın en büyük ikinci ordusuna sahip olarak NATO harekât ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ilk beş ülke arasındadır. Kendisine tahsis edilen kabiliyet hedeflerinin tamamını karşılamış durumdadır. İlave olarak savunma bütçemizi artırmaya devam ediyor, savunma sanayimize ve araştırma geliştirme yeteneklerimize yatırım yapmayı sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda, öncelikli olarak hava savunma sistemine (Çelik Kubbe) yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkeye yaymayı planladıklarının aktarıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca, hipersonik, balistik ve seyir füze sistemleri, uçak, gemi, tank, insansız kara, deniz ve hava sistemleri, yeni nesil uçak gemisi ve firkateynlere yatırım yaparak silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmeye ve savunma kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan NATO Vaşington Anlaşmasının 3’üncü maddesi gereği Silahlı Kuvvetlerimizi daima hazır bulunduruyoruz. Sorumlu ve güvenilir bir NATO üyesi olan Türkiye, yükümlülüklerini yerine getirme konusunda sarsılmaz bir kararlığa sahiptir.”