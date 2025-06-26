MSB'den bedelli askerlik açıklaması (Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Temmuz itibarıyla artacak bedelli askerlik ücretlerine ilişkin açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği duyurulurken açıklamada "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir." denildi.
LAHEY'DE NATO ZİRVESİ
MSB, Hollanda’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi sonrası gündeme gelen Savunma Harcamaları ile ilgili sorular üzerine de açıklama yaptı.
“Türkiye Savunma Harcamaları Taahhüdü kapsamında, yüzde 2’lik hedef kriterinin üzerindedir." denilen açıklamada "İttifak’ın en büyük ikinci ordusuna sahip olarak NATO harekât ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ilk beş ülke arasındadır. Kendisine tahsis edilen kabiliyet hedeflerinin tamamını karşılamış durumdadır. İlave olarak savunma bütçemizi artırmaya devam ediyor, savunma sanayimize ve araştırma geliştirme yeteneklerimize yatırım yapmayı sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bu kapsamda, öncelikli olarak hava savunma sistemine (Çelik Kubbe) yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkeye yaymayı planladıklarının aktarıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ayrıca, hipersonik, balistik ve seyir füze sistemleri, uçak, gemi, tank, insansız kara, deniz ve hava sistemleri, yeni nesil uçak gemisi ve firkateynlere yatırım yaparak silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmeye ve savunma kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan NATO Vaşington Anlaşmasının 3’üncü maddesi gereği Silahlı Kuvvetlerimizi daima hazır bulunduruyoruz. Sorumlu ve güvenilir bir NATO üyesi olan Türkiye, yükümlülüklerini yerine getirme konusunda sarsılmaz bir kararlığa sahiptir.”
İSRAİL-İRAN ATEŞKESİ
MSB kaynakları, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını da ifade ederken kalıcı ateşkesin sağlanmasının temenni edildiği sözlerine ekledi.
Kaynaklar, "Türkiye, uluslararası hukuk ve devletlerin egemenlik haklarına saygı çerçevesinde, çatışmaların durdurulması ve gerçek barışın tesisi için tüm taraflarla diyalog kanallarını açık tutmaktadır." dedi.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİNDE SON DURUM
Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecindeki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:
“Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinden taviz vermeden gerekli tedbirleri alarak sürecin başarıyla tamamlanması için her türlü gayreti göstermeye devam etmektedir.”
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