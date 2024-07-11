MSB'den bedelli askerlik ücreti açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.



BEDELLİ ASKERLİK TUTARI



MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarı hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217 bin 871 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Temmuz 2024'ten itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır."

24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında bedelli askerlik başvuru sayısının da 46 bin 972 olduğu öğrenildi.

"BİR HAFTADA 28 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin ise, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla son bir haftada 28, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 632'si Irak'ın, 723'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1355 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.



Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde yürütülen faaliyetler hakkında da şunları söyledi:



"Teröristlerin Dergele, Miska köylerinde savunmasız sivillerden gasbettiği evler ile Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda tanksavar silahı, çok namlulu roket atar lançer sistemi, roketatar, bombaatar, Doçka makineli tüfek, piyade tüfeği ile bunlara ait mühimmat, el ve sis bombaları, el yapımı patlayıcı, antipersonel mayını, telsiz, termal ve el dürbünü, çeşitli çaplarda top ve havan mühimmatı ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir."

"KİLİT KAPANMAKTADIR"

Bakanlık kaynakları, Pençe Kilit Harekatının alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam ettiğini bildirerek şunları paylaştı:

"Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan terör örgütü, dezenformasyona başladı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇAMAYACAKTIR"

Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır."