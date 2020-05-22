MSB'den celp işlemlerine ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı 22.05.2020 - 13:52 | Son Güncelleme : 22.05.2020 - 14:08
Son dakika haberi!
Milli Savunma Bakanlığı, celp işlemleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden duyurulacak" denildi.
Sevk sürecindeki tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılacağı ve zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacağı bildirildi.
Terörle mücadeleye ilişkin de bilgi verildi. Barış Pınarı bölgesine 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.