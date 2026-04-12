MSB'den dikkat çeken paylaşım. "Herkesin sözü biz konuşana kadardır"
12.04.2026 14:57
Son Güncelleme: 12.04.2026 15:33
Bordo bereli bir askerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam durduğu fotoğraf.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bordo bereli bir askerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam durduğu fotoğrafı, "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır." notuyla paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı, kabine üyeleri ve siyasilerden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki göstermesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) dikkat çekici bir açıklama geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mart 2026 tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gerçekleştirdiği ziyaretten bir fotoğraf, “günün fotoğrafı” etiketiyle paylaşıldı.
Bordo bereli askerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam durduğu fotoğraf, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Paylaşımda ayrıca, "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır. Tarih iyi bilir." notuna yer verildi.
NETANYAHU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Ankara'dan tepki yağmıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘’İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler’i olarak nitelenen Netanyahu’nun kim olduğu ve sicili bellidir.'' ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ''Zalimlerin korkulu rüyası hakikatlerin aydınlığıdır." sözleriyle Netanyahu'ya tepki gösterdi. Yılmaz,, "Soykırım, savaş suçu ve insanlık suçları ile yargılanan Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri yok hükmündedir.'' dedi.
Netanyahu'nun paylaşımına İletişim Başkanı Burhanettin Duran da tepki gösterdi.
Duran, ''Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur. Siyasi varlığını sürdürme stratejisi olarak bölgeyi kaos ve çatışmaya sürüklemektedir'' dedi.