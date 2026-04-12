MSB'den dikkat çeken paylaşım. "Herkesin sözü biz konuşana kadardır"

NETANYAHU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı hedef alan sözlerine Ankara'dan tepki yağmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘’İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler’i olarak nitelenen Netanyahu’nun kim olduğu ve sicili bellidir.'' ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ''Zalimlerin korkulu rüyası hakikatlerin aydınlığıdır." sözleriyle Netanyahu'ya tepki gösterdi. Yılmaz,, "Soykırım, savaş suçu ve insanlık suçları ile yargılanan Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri yok hükmündedir.'' dedi.

Netanyahu'nun paylaşımına İletişim Başkanı Burhanettin Duran da tepki gösterdi.

Duran, ''Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur. Siyasi varlığını sürdürme stratejisi olarak bölgeyi kaos ve çatışmaya sürüklemektedir'' dedi.