MSB’den dikkat çeken paylaşım: “Kilit kapanıyor”

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit Harekatı’ndan bir video paylaştı. “Kilit kapanıyor.” notuyla paylaşılan videoda harekat sahasında makineli silahla atış yapıldığı görülüyor.

MSB’den dikkat çeken paylaşım: “Kilit kapanıyor”

Suriye ve ’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.

Bakanlığı, bölgede süren operasyonlara ilişkin dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı sahasında makineli silaha atış yapılırken kaydedilen bir video paylaşıldı.

Paylaşıma, “Kilit kapanıyor.” notu düşüldü.

Videoda, belirlenen hedeflere makineli silahla atış gerçekleştirildiği görüldü.

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