MSB’den dikkat çeken paylaşım: “Kilit kapanıyor”

Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, bölgede süren operasyonlara ilişkin dikkat çekici bir paylaşım yaptı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı sahasında makineli silaha atış yapılırken kaydedilen bir video paylaşıldı.



Paylaşıma, “Kilit kapanıyor.” notu düşüldü.



Videoda, belirlenen hedeflere makineli silahla atış gerçekleştirildiği görüldü.