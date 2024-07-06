MSB’den dikkat çeken paylaşım: “Kilit kapanıyor”

Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, bölgede süren operasyonlara ilişkin dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı sahasında makineli silaha atış yapılırken kaydedilen bir video paylaşıldı.
Paylaşıma, “Kilit kapanıyor.” notu düşüldü.
Videoda, belirlenen hedeflere makineli silahla atış gerçekleştirildiği görüldü.
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