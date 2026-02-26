MSB'den F-16 kazasına ilişkin açıklama: Bulgar sınırındaki radar izine acil müdahale için havalanmıştı

Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'de düşen F-16 savaş uçağına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıkta yapılan basın bilgilendirme toplantısında dün gece yarısı yaşanan kazaya ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Kaza kırıma uğrayan savaş uçağının, Bulgaristan sınırında tespit edilen tanımlanamayan radar izi nedeniyle görev için havalandığını bildiren bakanlık, "Alarm reaksiyon görevi kapsamında iki adet F-16 savaş uçağımız 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir." açıklamasını yaptı.

KAZANIN SEBEBİ HAZIRLANACAK RAPORLA NETLEŞECEK

Uçakla iletişimin kesilmesi üzerine derhal arama kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, kazanın meydana geliş sebebinin, kaza kırım ekibinin incelmesi sonrası hazırlanacak raporla açıklığa kavuşturulacağını bildirdi.

Açıklamada, kazada şehit düşen Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın uçağı terk etmek için son anda fırlatma sistemini çalıştırdığı ayrıntısına da yer verildi.