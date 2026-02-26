MSB'den F-16 kazasına ilişkin açıklama: Bulgar sınırındaki radar izine acil müdahale için havalanmıştı
26.02.2026 12:03
Son Güncelleme: 26.02.2026 12:20
İstanbul-İzmir Otoyolu'na çok yakın bir noktaya düşen F-16 savaş uçağının pilotunun, fırlatma sistemini son anda devreye aldığı belirtildi.
Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağının, gece yarısı Bulgaristan sınırında tespit edilen tanımlanamayan radar izine acil müdahale için havalandığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, kazanın sebebinin hazırlanacak raporla açıklığa kavuşacağını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'de düşen F-16 savaş uçağına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlıkta yapılan basın bilgilendirme toplantısında dün gece yarısı yaşanan kazaya ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.
Kaza kırıma uğrayan savaş uçağının, Bulgaristan sınırında tespit edilen tanımlanamayan radar izi nedeniyle görev için havalandığını bildiren bakanlık, "Alarm reaksiyon görevi kapsamında iki adet F-16 savaş uçağımız 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir." açıklamasını yaptı.
KAZANIN SEBEBİ HAZIRLANACAK RAPORLA NETLEŞECEK
Uçakla iletişimin kesilmesi üzerine derhal arama kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, kazanın meydana geliş sebebinin, kaza kırım ekibinin incelmesi sonrası hazırlanacak raporla açıklığa kavuşturulacağını bildirdi.
Açıklamada, kazada şehit düşen Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın uçağı terk etmek için son anda fırlatma sistemini çalıştırdığı ayrıntısına da yer verildi.
Balıkesir'de düşen F-16 uçağında Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit düşmüştü.
İRAN'DA SON DURUM
Bakanlık, İran'daki son gelişmeler ve Türkiye-İran sınırında alınan son önlemlere ilişkin son bilgileri de paylaştı.
Devletin iligili kurumlarının koordinasyon içinde gerekli önlemleri aldığını belirten bakanlık, ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına girmeyi planladığı yönündeki iddiaları yalanladı.
S-400 İDDİASINA YALANLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin Somali'ye gönderileceği yönünde çıkan iddiaları da yalanladı. S-400'lerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda alındığını belirten bakanlık, hava savunma sistemlerinin göreve hazır durumda olduğunu bildirdi.