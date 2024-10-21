MSB'den FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: "Bu hain vatansız öldü"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 25 yıldır yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 20 Ekim'de öldü. MSB'den Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama yapıldı.

"GÜLEN VATANSIZ ÖLDÜ, İBRETLİKTİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, FETÖ elebaşı Gülen'in mankurtlaştırdığı beyinlerle Türk milletinin istiklal ve istikbaline kastettiği, devlete ve kahraman Türk ordusuna büyük zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir.

"MİLLETİNE İHANET ETMEKTE ISRAR EDENLER BUNDAN DERS ALMALI"

Hala bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır.

"BAŞTA FETÖ OLMAK ÜZERE TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."