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MSB'den Fransa'ya terör tepkisi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosunda ağırlanmasına tepki gösterildi. Açıklamada "Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO'nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır.'' denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (), PKK/YPG'lilerin Senatosunda ağırlanmasına tepki gösterdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO üyesi Fransa'nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür.

Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO'nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her halükarda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir."

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