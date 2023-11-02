MSB’den “Gazze” açıklaması: TSK tahliye ve yardımlar için göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı’nda Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda, Gazze’ye insani yardımdan terörle mücadele operasyonlarına birçok konuda açıklama yapıldı.



Açıklamada, verilecek direktifler doğrultusunda Gazze’ye hem insani yardım hem de bölgeden tahliye konusunda göreve hazır olunduğu belirtildi.

MSB kaynakları konuya ilişkin açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetler’inin hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğuna dikkati çekti.



TERÖRLE MÜCADELE



Irak ve Suriye’nin kuzeyinde sürdürülen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi de verilen açıklamada, son bir haftada 87 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının bu yıl içinde bin 802’ye, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 39 bin 145’e ulaştığı ifade edildi.



YASA DIŞI GÖÇ



MSB açıklamasında, son bir haftada Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 561 kişinin yakalandığı bilgisi verildi. Bu kişilerden 5’inin FETÖ mensubu olduğu belirtildi.



Öte yandan 2 bin 452 kişinin de hududu yasa dışı yollarla geçmek isterken engellendiği ifade edildi.