MSB'den Harbiyeli Veli Bilgin'in ölümüne inceleme
23.07.2026 13:00
Hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin'in eğitim sırasında fenalaştığı belirtilmişti.
Milli Savunma Bakanlığı, eğitim sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren Harbiyeli Veli Bilgin'in ölümüne ilişkin incelemenin tüm yönleriyle sürdüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Basın toplantısında gündemdeki güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunuldu.
Bakanlık, Yalova'daki 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Bilgin'in ölümüyle ilgili idari ve adli soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.
Olayın tüm yönleriyle incelendiğini belirten bakanlık, kesin ölüm nedenini belirleyecek Adli Tıp Kurumu raporunun beklendiğini bildirdi.
"VARSAYIMA DAYALI DEĞERLENDİRMELERDEN KAÇINILMALI"
Açıklamada, "Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.
"Bu süreçte, hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir." denilen açıklamada resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan yorum ve iddialara itibar edilmemesi istendi.
NE OLMUŞTU?
Yalova'daki 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda sürdürülen eğitim sırasında iddialara göre Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin ile üç askeri öğrenci rahatsızlanmıştı .
Tedavi altına alınan öğrencilerden Veli Bilgin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Diğer üç öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirilmişti.
Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Bilgin'in eğitim sırasında fenalaşarak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.
İki ülke arasında imzalanan anlaşmaya töre ilk Eurofighter'ın 2030'da teslim edilmesi planlanıyor.
EUROFIGHTER TEDARİK SÜRECİ
Basın bilgilendirme toplantısında EuroFighter uçaklarının tedarik sürecine ilişkin yeni bir gelişme de paylaşıldı.
Bakanlık, bu kapsamda uçucu personelin önümüzdeki ay Birleşik Krallık'a gönderilerek uçuş eğitimine başlamasının planlandığı bildirdi.
Açıklamada, "İmzalanan sözleşme kapsamında; yıllara sari olarak Birleşik Krallık’a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir. denildi.
BİR HAFTADA ALTI TERÖRİST TESLİM OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, bir haftalık süre içinde altı teröristin daha teslim olduğu bilgisini de paylaştı.
Açıklamada operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve al yapımı patlayıcı tespiti ve imhası çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.