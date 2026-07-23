MSB'den Harbiyeli Veli Bilgin'in ölümüne inceleme

Milli Savunma Bakanlığı 'nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Basın toplantısında gündemdeki güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Bakanlık, Yalova'daki 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Bilgin'in ölümüyle ilgili idari ve adli soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.

Olayın tüm yönleriyle incelendiğini belirten bakanlık, kesin ölüm nedenini belirleyecek Adli Tıp Kurumu raporunun beklendiğini bildirdi.

"VARSAYIMA DAYALI DEĞERLENDİRMELERDEN KAÇINILMALI"

Açıklamada, "Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

"Bu süreçte, hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir." denilen açıklamada resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan yorum ve iddialara itibar edilmemesi istendi.

NE OLMUŞTU?

Yalova'daki 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda sürdürülen eğitim sırasında iddialara göre Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin ile üç askeri öğrenci rahatsızlanmıştı .

Tedavi altına alınan öğrencilerden Veli Bilgin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Diğer üç öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirilmişti.

Milli Savunma Üniversitesi 'nden yapılan açıklamada, Bilgin'in eğitim sırasında fenalaşarak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.