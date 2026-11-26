Milli Savunma Bakanlığı 'nda gerçekleşen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yapıldı.

Basın bilgilendirme toplantısında Malatya ve Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazalarına ilişkin soruşturma sürecinin devam ettiği bildirildi . Açıklamada, her olasılığın dikkate alındığı ve araştırmalar bitince sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.

YAŞAR GÜLER ABD'YE GİDECEK

Bakanlık, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 30 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gideceğini açıkladı. Bakan Güler ziyaretinde, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile görüşecek. Güler'in ilk resmi ABD ziyaretinde konu başlıklarının F-16 ve F-35 süreci ile bölgesel güvenlik gelişmeleri olacağı bildirildi.

LİBYA'DA SALDIRIYA UĞRAYAN RUS GEMİSİ

Bakanlığın basın bilgilendirme toplantısında Rusya-Ukrayna savaşının Akdeniz'e yansımalarına da değinildi. Bakanlık, savaşın yansımaları ve deniz güvenliği açısından oluşturabileceği risk ve tehditlerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Savaşan tarafların, başta sivil gemilerin hedef alınmaması olmak üzere uluslararası hukuk kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir." denildi.

MSB , Türkiye 'nin savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesine ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik çabalarının sürdüğünü belirtti.

Bakanlık açıklamasında, "Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Akdeniz'de deniz güvenliği ve seyir emniyetinin sağlanması, deniz yetki alanlarımızın ve kritik altyapılarımızın korunması için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

SOMALİ'DEKİ DENİZ KUVVETLERİ UNSURU

Milli Savunma Bakanlığı, Somali ile savunma ve ekonomik iş birliği çerçevesinde imzalanan anlaşma kapsamında bu ülkede temeli atılan deniz kuvvetleri tesislerinin, Somali'nin deniz güvenliğinin sağlanması ve askeri altyapısının güçlendirilmesi amacına hizmet ettiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- Tesislerin kapsamı, tamamlanma takvimi ve ülkemizin üstleneceği görevlere ilişkin çalışmalar Somali makamlarıyla koordinasyon içerisinde yürütülmektedir.

- Ülkemiz, Somali'nin kendi güvenliğini sağlayabilecek kapasiteye ulaşmasına, istikrarına veekonomik kalkınmasına yönelik desteğini sürdürecektir."