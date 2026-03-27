MSB'den İncirlik'te siren sesi paylaşımlarına açıklama
27.03.2026 15:41
Kaynaklar, İncirlik Üssü'nde herhangi bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İncirlik Üssü'nde sirenler çaldığına yönelik paylaşımların yanlış alarmdan kaynaklandığını bildirdi.
Sosyal medyada Adana'da siren sesleri duyulduğuna yönelik birçok paylaşım yapıldı.
Söz konusu görüntüler üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bir açıklama yaptı.
Bakanlık kaynakları, İncirlik Üssü'nde olumsuz bir durum olmadığını kaydetti.
""Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır." bilgisini veren kaynaklar, söz konusu siren sesinin yanlış alarm olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.
İncirlik Üssü'nde benzer bir durum geçen hafta cuma günü de yaşanmıştı .
Adana'ya konuşlandırılacak Patriot Hava Savunma Sistemi, Almanya'dan gelecek.
İNCİRLİK'E İKİNCİ PATRIOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede başlayan savaş sırasında İran'dan ateşlenen balistik füzeler, iki kez Türk hava sahasında imha edilmişti.
Bu gelişmeler üzerine Malatya ve Adana'ya yeni Patriot Hava Savunma Sistemi yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı .