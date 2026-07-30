MSB'den Irak açıklaması: "Bölgesel istikrar ve güven açısından önem taşıyor."

Irak ile Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması'na ilişkin bilgi veren MSB kaynakları "Irak Başbakanı'nın ülkemizi ziyareti ve Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeler ve müteakiben imzalanan anlaşmalar ülkemiz, Irak ile bölgesel istikrar ve güven açısından önem taşımaktadır." açıklamasında bulundu.

Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamalarda "Irak ile güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Daha önce de iki ülke arasında gerçekleştirilen toplantılarda sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayii alanlarında eşgüdüm ve işbirliğinin arttırılması konularında mutabık kalındığına vurgu yapan MSB kaynakları, şöyle devam etti:

"Son dönemde gerçekleştirilen temaslarda ekonomi ve enerji alanındaki iş birliği ön plana çıkarken, güvenlik alanında daha önce oluşturulan mekanizmalar etkin şekilde işlemeye devam etmektedir.

Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır."

KKTC MESAJLARI

MSB kaynakları , Garanti ve İttifak Antlaşmaları’ndan kaynaklanan hak ve sorumluluklar çerçevesinde, Kıbrıs Türkü’nün güvenliği, huzuru ve refahı ile meşru hak ve menfaatlerini desteklemeyi kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada Ada’da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modeliyle mümkün olduğu vurgulandı.

İSRAİL'E TEPKİ

İsrail'in ateşkes hükümlerini ihlal etmeyi sürdüğünü belirten MSB kaynakları, "Filistin halkının yaşam şartlarının iyice zorlaştığı bu dönemde İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklama ve eylemlerden kaçınması gerekmektedir." dedi.

Kaynaklar, "Ayrıca tarihi ve hukuki statüsü bulunan Kudüs’teki kutsal mekânlara yönelik provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.