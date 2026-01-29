MSB'den İran mesajı: Gerekli tüm tedbirler alınıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında İran gerilimi ve Suriye başlıklarında önemli mesajlar verildi.

Bakanlıkta gerçekleşen toplantıda Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması için kritik önemde olduğuna dikkat çekilen 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına uymayan SDG'nin uzatılan ateşkesi ihlal etmesinin entegrasyon sürecini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Toplantıda, Suriye'deki tüm gelişmelerin yakından takip edildiğine dikkat çekildi. Bölgedeki birlik ve personelin hudut güvenliği için her türlü tedbiri aldığına işaret edilen açıklamada, "Suriye hükümetinin bölgede insani yardım koridoru açmasını memnuniyet verici bir gelişme olarak görüyoruz." denildi.

Açıklamada, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde Türkiye'nin desteğinin süreceği vurgulandı.

YUNAN BASININDAKİ İDDİALARA YANIT

Bakanlık toplantısında Yunan basınındaki iddialara yanıt da verildi.

Yunanistan'nın Ege Denizi'ndeki ulusalararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularının Yunan basınında iddia edildiği gibi iki yıllık olmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu NAVTEX'lerin süresiz olarak yayınlandığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- Yayımladığımız NAVTEX'ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini, Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) karasularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz.

- Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayan, tek taraflı faaliyet ve girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılmaya devam edecektir."

İRAN'DAKİ GELİŞMELER

Bakanlık toplantısında İran'daki son duruma ve hudut güvenliğine ilişkin alınan tedbirler de anlatıldı.

Türkiye'nin bölgede yeni gerginlik ve çatışma istemediğine dikkat çekilen açıklamada, "Tüm çatışmaların bitmesine, bölgemizde huzur ve istikrarın hâkim olmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık toplantısında, yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı devletin ilgili kurumları ile koordineli olarak gerekli tüm adımların atıldığı belirtildi.