MSB'den İran sınırında şehit olan askerle ilgili açıklama

"TEHDİT UNSURLARINA KARŞI FAALİYETLER KARARLILIKLAR SÜRÜYOR"

Millî Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğamiral Zeki Aktürk ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetleri, hudut güvenliği, uluslararası ilişkiler, tatbikatlar ve savunma sanayiindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü risk ve tehdide karşı faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde altı PKK’lı terörist daha teslim olmuştur" diye konuştu.

"SEKİZİ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU 665 ŞAHIS YAKALANDI"

Hudutlarda güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede sağlandığını vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"- Hudutlarımızda sekizi terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 665 şahıs yakalanmış, bin 766 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 294, engellenen kişi sayısı da 59 bin 621 olmuştur."