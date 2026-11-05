MSB'den İran sınırında şehit olan askerle ilgili açıklama
05.11.2026 13:22
Bakanlık, İran tarafının da olayla ilgili inceleme yürüttüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olduğu olayda ateşin İran tarafından geldiğinin değerlendirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-İran sınırında yasa dışı geçişe müdahale sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye ilişkin açıklama yaptı.
Olay 31 Ekim günü yaşanmıştı . Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, Türkiye-İran sınırındaki Engin Mayın Hudut Karakolu sorumluluk sahasında yasa dışı geçişe müdahale sırasında açılan ateşte şehit olmuştu.
"ATEŞİN İRAN TARAFINDAN GELDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR"
Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Ünlü'yü şehit olduğu olayın açıklığa kavuşturulması için inceleme başlatıldığı, İran tarafının da adli ve idari inceleme yürüttüğü bildirildi.
Açıklamada, "Yasa dışı geçişe müdahale esnasında İran tarafından geldiği değerlendirilen atış sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü şehit olmuştur." denildi.
"IRAK'IN SINIRDAKİ FAALİYETLERİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"
Türkiye-Irak sınırındaki faaliyetlere ilişkin sorular üzerine bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Irak ile savunma ve güvenlik alanında yürütülen iş birliğinin devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"- Bu kapsamda Irak’ın sınır hatlarında karakol ve kontrol noktası kurma ve güçlendirme faaliyetlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Hudut güvenliğinin etkinlikle sağlanması, bölgenin terörden arındırılması; huzur, refah ve istikrar ortamının sağlanması hedefi doğrultusunda komşumuz Irak’a her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz."
Aktürk, son bir hafta içinde altı PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.
"TEHDİT UNSURLARINA KARŞI FAALİYETLER KARARLILIKLAR SÜRÜYOR"
Millî Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğamiral Zeki Aktürk ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetleri, hudut güvenliği, uluslararası ilişkiler, tatbikatlar ve savunma sanayiindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü risk ve tehdide karşı faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde altı PKK’lı terörist daha teslim olmuştur" diye konuştu.
"SEKİZİ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU 665 ŞAHIS YAKALANDI"
Hudutlarda güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede sağlandığını vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:
"- Hudutlarımızda sekizi terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 665 şahıs yakalanmış, bin 766 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 294, engellenen kişi sayısı da 59 bin 621 olmuştur."