MSB'den İsrail'e fotoğraflı yanıt. "Güç silahta değil..."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'e "Günün fotoğrafı"yla yanıt verdi.

MSB, 26 Aralık'ta resmi sosyal medya hesabından bir tank fotoğrafıyla "Güçlü, cesur, korkusuz" mesajını paylaşmıştı.

"Günün fotoğrafı" etiketiyle yapılan paylaşımdan kısa süre sonra aynı etiketle, İsrail Savunma Kuvvetleri de Türkçe hesabından bir paylaşım yaptı. "Güçlü, kararlı, onurlu ve profesyonel" ifadesiyle bir İsrail tankı kullanıldı.

MSB dün yeni bir mesaj yayınladı. "Güç silahta değildir! Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir" mesajıyla Türk askerinin çocuklarla birlikte görüldüğü bir fotoğrafı paylaşıldı.