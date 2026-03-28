MSB'den Karadeniz'de tedbir mesajı

Karadeniz'de bir geminin insansız deniz aracı ile hedef alınması gündemdeyken Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) önemli bir açıklama geldi.

Bakanlık açıklamasına göre, Karadeniz'de ise iki fırkateyn görevlendirildi.

Karadeniz'de haftada 4 sorti Deniz Karakol ve 4 sorti İHA uçuşu ve helikopter ile mayın gözetleme faaliyetleri de yapılıyor.

275 ŞÜPHELİ CİSİM

Bakanlık, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Karadeniz'de toplam 275 şüpheli cisim tespit edildiğini de bildirdi.

Şüpheli cisimlerden 10'u mayın, 8'i kamikaze İHA, 11'i ise kamikaze insansız deniz aracı olduğu açıklandı.

Bu cisimlerin SAS timleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Rusya Federasyonu-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana, başta sürüklenen mayın, İDA ve İHA tehditlerine karşı olmak üzere, ülkemizin devam eden savaştan olumsuz etkilenmemesi için azami ölçüde tedbirler alınmakta." denildi.