MSB'den Karadeniz'in güvenliğine ilişkin toplantı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, 15-16 Nisan tarihlerinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olası ateşkesin ardından Karadeniz'in güvenliği konusunda toplantı yapılacak.



Yabancı ülke askeri temsilcilerinin de katılımıyla yapılacak toplantıda, Karadeniz'de barış ortamının muhafazası amacıyla yapılabilecek askeri planlamaların deniz boyutu ele alınacak.

