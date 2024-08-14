MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı kapsamında 14 Ağustos 1974'te başlatılan ikinci harekata ilişkin mesaj yayımladı.

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Kıbrıs Türkü'ne yönelik zulme son vermek isteyen Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz 1974'te Mutlu Barış Harekatı'na başladığı ve Mehmetçiğin, Rum terör örgütü EOKA'ya karşı kahramanca mücadele verdiği belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"25 Temmuz ve 13 Ağustos'ta 1'inci ve 2'nci Cenevre Konferansı'nda Rum ve Yunan taraflarının uzlaşmaz tutumu üzerine 'Ayşe Tatile Çıksın' parolasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, tekrar harekete geçti. 14 Ağustos 1974'te 4 numaralı Zafer Harekat Planı yürürlüğe konularak 2'nci Barış Harekatı'na başlandı. Harekatın 50'nci yılında vahşice katledilen Kıbrıs Türkü soydaşlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz."

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