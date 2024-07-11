MSB'den "Kilit kapanıyor" mesajı: Hedef 40 km'lik güvenli koridor

Haber: Özden Erkuş Hava hücum harekatları, havadan ve karadan aralıksız teçhizat ve asker sevkiyatı. Pençe Harekat bölgesinde kilidin kapanması için geri sayım sürüyor. Türk silahlı kuvvetleri operasyonlarına hız verdi.



Edinilen bilgilere göre Metina-Hakurk hattında yoğunlaştırılan operasyonlarla terör örgütünün sivilleri kalkan olarak kullandığı bazı yerleşim birimlerine ulaşıldı.



Terör örgütü üyeleri gasp ettikleri bazı evlerden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırılar gerçekleştirdi. Titizlikle gerçekleştirilen nokta operasyonlar ile teröristler temizlendi. Evlerde ve köylere yakın arazide gizlenen çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

HEDEF 40 KM'LİK GÜVENLİ KORİDOR



Pençe-Kilit Harekatı ile Irak-Türkiye sınır hattı boyunca derinliği 40 kilometreyi bulan güvenli koridor oluşturulacak.

NTV'nin edindiği bilgilere göre Harekat ile Hakurk ve Metina bölgelerinin dağlık bölümlerinde alan kontrolü büyük ölçüde sağlandı. Hakurk-Metina hattının güneyinde kalan ve ovada bulunan Amediye-Şeladize karayolu güvenli koridorun sınırını oluşturacak. Ardından da başta Gara olmak üzere, PKK teröristlerin bulunduğu diğer bölgelerde operasyonlara ağırlık verilecek.

KONTROL NOKTALARI KURULACAK



Alan hakimiyetinin kalıcı olması için bölgede ileri üs bölgeleri de kurulmaya başlandı. Risk analizlerine göre geçici ya da modüler olmak üzere iki tipte çok sayıda üs bölgesi oluşturuldu. Bölgeye hakim tepeler bu üs bölgeleri ile kontrol altına alınırken, Amediye-Şeladize kara yolu Peşmerge ve yerel güvenlik birimleri tarafından kurulacak kontrol noktaları ile denetlenecek.

OPERASYONLAR DEVAMEDECEK



Bölgede kilit kapatıldıktan sonra da operasyonlar devam edecek. Komandoların yanısıra Bordo Bereliler ve SAS Timleri'nin de destek vereceği nokta operasyonlarla mağaralarda sıkışan teröristler tek tek bulunacak,, örgütün gizlediği silah ve mühimmat kapasitesi yok edilecek.



Edinilen bilgiye göre, yoğun operasyonlar sonucu mağaralarda gizlenen teröristlerin bölgeden kaçmaya çalışıyor. Çok sayıda teröristin kaçma girişimi sırasında etkisiz hale getirildiği, örgüt üyeleri arasında yaşanan paniğin telsiz konuşmalarına da yansıdığı öğrenildi.