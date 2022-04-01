MSB'den mayın açıklaması

Karadeniz'de mayın tehlikesi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ilgili ülkelerle birlikte tüm tedbirlerin alındığını duyurdu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, ''Sürüklenen mayın tehlikesini bertaraf etmek maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmektedir'' dedi.

Bu kapsamda Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan; mayın avlama gemisi ve karakol gemileri ile denizden tarama faaliyeti sürüyor.



Amaç, kimsenin zarar görmeden tehlikenin bertaraf edilmesini sağlamak.



Askeri kaynaklar, daha önce imha edilen 2 mayından alınan verilerle incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Kaynaklar, veriler ışığında bombanın menşei ve nasıl sürüklendiği konularının aydınlanacağını söyledi.



Konunun hassasiyetine vurgu yapan bakanlık kaynakları, ''Bu hassasiyetten yola çıkarak bu konuda kesin sonuçlara ulaşmadan herhangi bir açıklama yapmanın doğru olmayacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.



Askeri kaynaklar, bir süredir gündemde olan EUROSAM'ın yeniden canlandırılması sürecine ilişkin de bilgi verdi.



MSB kaynakları, teknoloji transferi gibi tedarik prensipleri kapsamında bu konudaki çalışmaların devam ettiğini aktardı.