MSB'den orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek verildiğini bildirdi.

MSB'den orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek
Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında

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Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada alevlerle mücadeleyede 15 helikopterle destek verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 6 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopter ile İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 2 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde olmak üzere toplam 15 helikopterle havadan mücadeleye devam ediyor."

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