MSB'den SDG'ye 10 Mart Mutabakatı uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) Suriye yönetimi ile imzalanan 10 Mart mutabakatına ilişkin uyarıda bulundu.

Bakanlıkta bugün basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda önemli mesajlar verildi.

O mesajlardan biri Suriye Demokratik Güçleri'ne ilişkindi.

"SDG'NİN TAVRI İSTİKRARA ZARAR VERİYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezî otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır." denildi.

Bu konuda daha önce de benzer değerlendirmelerde bulunulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "SDG’nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir." ifadelerine yer verildi.

Suriye hükümetiyle "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır." denildi.

F-35 PROGRAMINA DÖNÜLECEK Mİ?

Açıklamada F-35 programına ilişkin değerlendirme de yer aldı.

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz.

- Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor."