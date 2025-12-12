MSB'den SDG'ye 10 Mart Mutabakatı uyarısı. "Suriye'ye entegrasyonu zorunlu"

Milli Savunma Bakanlığınca, basın bilgilendirme toplantısının ardından gündemdeki sorulara ilişkin açıklama yapıldı.

“SDG TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ZAMAN KAZANMA ÇABALARI BOŞUNA"

Suriye'deki son durum ve terör örgütü YPG/SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na ilişkin sürecin sorulması üzerine şu açıklama yapıldı:

"Bu konudaki duruşumuzu Sayın Bakanımız dün Meclis Genel Kurulu'nda icra edilen bakanlığımızın bütçe görüşmelerinde açık olarak ifade etmiştir. Bunun yanında SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı'na rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye'de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir. Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG'yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir. SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir."

SURİYE'DE ASKERİ HAREKETLİLİK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tahkimat görüntülerine ilişkin ise, "Geçtiğimiz hafta içerisinde TSK'nın Suriye'deki rutin faaliyetlerine ilişkin görüntüler üzerinden operasyon hazırlığı yapıldığına dair iddialar gündeme getirilmiştir. Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir. Burada asıl takip edilmesi gereken, TSK'nın hareketliliğinden ziyade, terör örgütü SDG'nin durumu ve Suriye ordusunun faaliyetleridir." değerlendirmesi yapıldı.

ABD ELÇİSİ BARRACK'IN F-35 AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamalarına ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli sistemlerle güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlandığı şekilde sürmektedir. Son günlerde gündeme getirilen S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır. F-35 tedarikine ilişkin ABD'li muhataplarımızla yürütülen diplomatik temas ve görüşmeler sürmekte, F-35 tedariki konusundaki yaptırım ve engellerin kaldırılması ve ülkemizin programa yeniden dahil edilmesi için istişareler devam etmektedir. F-35 projesine yönelik sürecin, müttefiklik ruhu çerçevesinde, karşılıklı diyalog ve yapıcı istişareyle ele alınmasının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir."

EUROFIGHTER TEDARİKİNDE SON DURUM

Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine ilişkin sorular üzerine ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imza töreninde ifade ettiği gibi Birleşik Krallık'tan tedarik edilecek yeni üretim uçakların teslimatı başlayıncaya kadar ara çözüm olarak Katar ve Umman'dan 12'şer adet uçak alınması planlanmaktadır. Katar'dan alınacak uçaklar sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Umman'dan tedarik edilecek uçaklar ise yapılması planlanan modernizasyon faaliyetlerinin ardından ülkemize getirilecektir." bilgisi paylaşıldı.