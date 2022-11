MSB'den subay alımıyla ilgili duyuru: Subay temini yazılı sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin sayfası üzerinden yapılan açıklamada, subay temini yazılı sınavıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. Yapılan duyuruya göre, yazılı sınav 3 Aralık 2022 tarihinde saat 14.30'da başlayacak.



2022 YILI İÇ KAYNAKTAN VE DIŞ KAYNAKTAN HUKUK SINIFI SUBAY TEMİNİ YAZILI SINAVI GENEL İLANI



1.İÇ KAYNAK VE DIŞ KAYNAKTAN BAŞVURU YAPAN ADAYLAR



a. Sınav ücreti yatırma durumuna göre yazılı sınava girebilecek adayların sınav salonları özel ilanlarında belirtilmiştir.



b. Sınav ücreti yatırmayan veya istenen şartlarda yatırmayan adaylar ile ilgili açıklama özel ilanlarında belirtilmiştir.



2. Sınav ücreti yatırmayan adaylar sınava katılamayacaktır. Banka dekontları gerektiğinde ibraz edilmek üzere yazılı sınava gelirken adayların yanında bulunacaktır.



3. Yazılı sınava girecek adaylar, 03 Aralık 2022 tarihinde saat 14.30'da başlayacak yazılı sınav için en geç saat 13.15'de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Yerleşkesi'nde (Ayvalı Mah. 150.sk. Etlik-Keçiören/Ankara - Antares avm yanı) hazır bulunacaktır.



4. Sınava gelirken T.C. nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, avukat kimlik kartı veya pasaporttan en az birini yanınızda getiriniz. Aksi halde sınava katılamayacaksınız. Sınav merkezi tarafından kalem, silgi vb. verilmeyecek, adaylar malzemeleri (yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalemtraş) yanında getirecektir.



5. Tamamıyla şeffaf (marka etiketsiz) plastik şişede olması kaydıyla su ile sınava girilebilir. Sınav salonuna; silah, cep telefonu, her türlü harici depolama cihazı, fotoğraf makinesi, tablet bilgisayar, her türlü saat, müzik çalar, her türlü kamera vb. ile girmek yasaktır.