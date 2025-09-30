MSB'den Sumud Filosu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sumud Filosu'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



"Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, hâlihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir." denilen açıklamada ihtiyaç halinde insani yardım görevlerine katkı sağlanacağı dile getirildi.



Açıklamada "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

SUMUD FİLOSU NEREDE?



Gazze'de İsrail'in saldırıları devam ederken bölge halkı açlık ve hastalıklarla mücadele ediyor.



Gazze'de yaşayanlara erzak, tıbbi destek ve insani yardım ulaştırmak için 40'dan fazla ülkeden gemiler yola çıktı.



31 Ağustos'ta yola çıkan 52 gemi, şu anda Girit açıklarında bulunuyor.



Gönüllülerin, aktivistlerin, doktorların, sivil toplum kuruluşlarının ve gazetecilerin yer aldığı filonun ekim ayı başında Gazze'de olması bekleniyor.