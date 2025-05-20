MSB'den Suriye'ye ziyaret: Askeri heyet Suriye Savunma Bakanı ile görüştü
MSB'den askeri bir heyet Suriye'de Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Görüşmede akseri iş birliği ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyet Suriye’nin başkenti Şam’a ziyaret gerçekleştirdi.
Tümgeneral İlkay Altındağ ve askeri heyet Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından kabul edildi.
Görüşmede askeri iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.
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