MSB'den "Taarruz Helikopter Filosu" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Her Dağın Zirvesi Mehmetçik’ etiketiyle Taarruz Helikopter Filosu’nun görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, "Taarruz Helikopter Filosu olarak Kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir. Her dağın zirvesi Mehmetçik." mesajına yer verildi.