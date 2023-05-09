MSB'den tahıl koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye'nin girişimleri sonucu tahıl koridorunun yeniden işler hale geldiğini bildirdi. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağı duyuruldu.

MSB'den tahıl koridoru açıklaması
SON DAKİKA HABERİ... Rusya: Tahıl Koridoru Anlaşması için 4'lü görüşme İstanbul'da yapılacak

SON DAKİKA HABERİ... Rusya: Tahıl Koridoru Anlaşması için 4'lü görüşme İstanbul'da yapılacak

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kaynakları, tahıl koridorunun yeniden işler hale geldiğini açıkladı.

Ukrayna’nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı tarafından "Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği ve 'deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durdurduğu" açıklanmıştı.

MSB kaynakları, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığını ve "tahıl koridoru"nun yeniden işler hale getirildiğini bildirdi.

Öte yandan MSB; Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

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