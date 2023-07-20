MSB'den tahıl koridoru açıklaması: Ruslar Müşterek Harekat Merkezi'nden ayrıldı

''SINIRDAN GEÇMEYE ÇALIŞAN 189 ŞAHIS YAKALANDI''



Yasa dışı geçişlere yönelik sınır güvenliği konusunda da çalışmaların etkin bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Aktürk, "Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 189 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 20'si FETÖ mensubu olmak üzere 27'si teröristtir. 2 bin 866 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 65 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 201'i FETÖ mensubu olmak üzere 306'sı teröristtir. 125 bin 822 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Geçtiğimiz 1 hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda 7 kilogram uyuşturucu ve 361 adet muhtelif uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlarda ise 2 bin 369 kilogram uyuşturucu, 1051 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 23 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.



''79 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ''



Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edildiğini söyleyen Aktürk, "Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 3'ü son 1 haftada olmak üzere 79 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 27'si son 1 haftada olmak üzere 631 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.'' dedi.



''TAHIL GİRİŞİMİNİN DEVAMI İÇİN TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR''



17 Temmuz'da Rusya Federasyonu'nun yaptığı açıklama ile Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı durdurduğunu hatırlatan Aktürk, "Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.



''RUS PERSONEL MERKEZDEN AYRILDI''



Öte yandan bakanlık kaynakları; Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki birliklerini takviye etiği ve yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdiği iddiasına yönelik; konunun yakından takip edildiğini ve şu ana kadar böyle bir tespit bulunmadığını aktardı.

Rusya tarafından durdurulan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik olumlu bir havanın olup olmadığına yönelik soru üzerine ise kaynaklar, "Biz bu anlaşmanın 4'lü bir şekilde mevcut durumu ile devam etmesinden yanayız. Bu konudaki girişim ve çabalarımızı sürdürüyoruz. Girişimler devam ettiği sürece de İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin (MKM) yeterli personel ile operasyonel olarak kalmasını sağlayacağız. Rus personel merkezden ayrıldı." cevabını verdi.