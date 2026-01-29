MSB'den "TSK unsurları Suriye'den çekildi" iddialarına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı bölgesinde yer alan bazı bölgelerden çekildiği iddialarına yönelik açıklama yaptı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir." denilen açıklamada, "TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık kaynakları, bu tarz iddiaların dezenformasyon içeren maksatlı yayınlar olduğunu belirterek, yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

BARIŞ PINARI HAREKATI NEDİR?

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı yapılmıştı.

2019 yılında başlatılan harekatta, operasyonun ilk gününün sonunda, TSK unsurları 22.30 sularında Tel Abyad'dan Fırat'ın doğusundaki topraklara giriş yapmıştı.

Harekatın ikinci günü, SMO, öğle saatlerinde Tel Abyad'a, akşam saatlerinde ise Rasulayn'a girmişti.

Harekatın 4. gününde Rasulayn ilçe merkezi, 5. gününde Tel Abyad ilçesi YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

SMO askerleri, TSK'nın desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı. Zira harekatın 4. gününde SMO askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaşmıştı.

Harekatla, 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırılmıştı.