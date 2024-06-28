MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2233'üncü kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetlerinin 2233'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla video paylaştı.

MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2233'üncü kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

"2233 yıldır milletimizin sarsılmaz gücü olarak görev yapan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Metehan'dan Atatürk'e kadar kahraman komutanlarla nice zaferler kazanan bu büyük ordunun her bir neferini selamlıyor, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Paylaşımda, Bakanlık tarafından hazırlanan video da yer aldı.

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