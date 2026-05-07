MSB'den YILDIRIMHAN için yerli yakıt vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB ), haftalık bilgilendirme toplantısını bu hafta İstanbul'da SAHA 2026 fuarında gerçekleştirdi.

SAHA 2026 'nın Türkiye 'nin gücünü göstermesi açısından önemli olduğunu vurgu yapan MSB kaynakları, Yıldırımhan ve geliştirilen motorun önemine vurgu yaptı.

"Milli Savunma Bakanlığı olarak savunma sanayiine yalnızca kullanıcı bakış açısıyla değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren, yön veren, sektörün gelişimini hızlandıran ve stratejik düzeyde konsept üreten bir vizyonla yaklaşmaktayız." ifadelerini kullanan kaynaklar, YILDIRIMHAN'a ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

" YILDIRIMHAN füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlar ARGE merkezimiz tarafından yerli imkanlarla üretilmektedir. Söz konusu yakıt teknolojisi; uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır. 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahiptir."

GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru için tüm bileşenlerinin Milli Savunma Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Merkezi tarafından geliştirildiğinin belirtildiği açıklamada "Tamamen yerli imkanlarla üretilen yüksek itki gücüne sahip milli bir jet motorudur. Tek kristal teknolojisi sayesinde motor bileşenlerinin yüksek sıcaklık ve yoğun çalışma şartlarına karşı dayanımı artırılarak verimlilik, performans ve kullanım ömründe önemli kazanımlar elde edilmiştir." denildi.

TCG MELTEM LAZKİYE'YE GİDİYOR

Türkiye ile Suriye arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesi ve Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılması maksadıyla 11 Mayıs'ta TCG Meltem tarafından Lazkiye/Suriye'ye ilk kez liman ziyareti yapılacak.

MSB kaynakları, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet, Lazkiye'de bulunan askeri eğitim kurumlarını ziyaret edecektir." açıklamasında bulundu.

TERÖRLE MÜCADELE

Son bir haftada imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte Menbic'de tespit edilen tünel hatlarının tamamının (487 km) başarıyla imha edildiğinin belirtildiği açıklamada "Böylece Suriye Harekat Alanlarındaki 789 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 487) kilometrelik tünellerin tamamı kullanılamaz hale getirilmiştir." denildi.

Son bir hafta içerisinde, 4 PKK'lı terörist teslim oldu. Ayrıca yine son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 256 kişi yakalandı, 2 bin 232 kişi ise hududu geçemeden engellendi.