MSB'den Yunan Bakan'a tepki. "Hayalci açıklamalar olumlu atmosfere zarar veriyor"

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI'NIN EGE'YE FÜZE AÇIKLAMASI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türkiye’nin Yunanistan için tehdit oluşturduğunu savunup Ege’de yüzlerce adaya füze konuşlandıracaklarına yönelik ifadeleri sorulması üzerine bakanlıktan şu açıklama yapıldı:

"Komşumuz Yunanistan'ın askeri faaliyetleri dahil olmak üzere bölgemizdeki tüm gelişmeler tarafımızdan dikkatle ve yakından takip edilmektedir. Her zaman vurguladığımız gibi Ege Denizi dahil olmak üzere bölgemizin barış ve istikrar bölgesi olması ülkemizin temel önceliğidir. Bu doğrultuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Beklentimiz, Yunanistan'ın da aynı yapıcı tutumu sergilemesidir.

"TSK ÜLKEMİZE YÖNELECEK HER TEHDİDİ BERTARAF EDECEK GÜÇTEDİR"

Bazı Yunan yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir. Ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır. Türkiye'yi hedef alan girişimlerin geçmişte sonuçsuz kaldığı gibi bugün ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz."

KARADENİZ’DE GEMİLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Bakanlık tarafından, Karadeniz'deki ticaret gemilerine yönelik saldırılar ve bölgedeki son durum üzerine sorulan sorular da yanıtlandı.

"GÜVENLİ DENİZ ORTAMI İÇİN KALICI BARIŞ GEREKİYOR"

Söz konusu sorulara ilişkin ise, şu açıklama yapıldı:

“Savaştan kaynaklı deniz tehditlerine karşı bölgesel sahiplik ilkemiz kapsamında tedbir ve inisiyatifler yürütmekteyiz. Ancak her ne kadar tedbirlerle denizden kaynaklanan tehditleri ve Karadeniz'deki güvenlik karmaşasını minimize etsek dahi istikrarlı ve güvenli bir deniz ortamı için kalıcı barış gerekmektedir.

"DENİZ VE HAVA UNSURLARIMIZLA GÖZETLEME FAALİYETLERİ SÜRÜYOR"

Bununla birlikte her halükarda özellikle deniz yetki alanlarımız ve kritik su altı ve üstü yapılarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almaya, deniz ve hava unsurlarımızla seyir, keşif ve gözetleme faaliyetleri icra etmeye ayrıca Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) kapsamında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz.”

YUNAN BAKAN NE DEMİŞTİ?

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, geçtiğimiz günlerde Atina’da katıldığı bir etkinlikte Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye’nin Yunanistan açısından bir tehdit oluşturduğunu öne süren Dendias, Ege Denizi'ndeki yüzlerce adaya füze konuşlandırmayı planladıklarını ifade etmişti.