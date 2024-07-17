MSB'den Yunan Savunma Bakanı'nın ifadelerine sert tepki: Yalan ve iftira dolu açıklamasını kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunan Savunma Bakanı'nın Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte bölgede bulunan Türk askeri varlığını hedef alan açıklamalarını kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

MSB'den Yunan Savunma Bakanı'nın ifadelerine sert tepki: Yalan ve iftira dolu açıklamasını kınıyoruz
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Son dakika haberi! Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Güney Kıbrıs ziyaretinde ve Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

"SONUÇ VERMEYECEKTİR"

""Kahraman Türk ordusu, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkı uyarınca harekete geçmiş ve 1963-1974 yılları arasında Tum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtarmıştır." açıklamasında bulunan Bakanlık, şöyle devam etti:

"Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır. Yunanistan Savunma Bakanı'nı, iki ülke liderleri tarafından ortaya konan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri yapıcı bir yaklaşımla ilerletmeyi hedefleyen ortak tutumu baltalamaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Sayın Dendias'ın Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapma çabaları sonuç vermeyecektir."

NE DEMİŞTİ?

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıslı mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte bölgede bulunan Türk askeri varlığını hedef almıştı.

Dendias, "Bugün, Kıbrıs'ta, pusuda bekleyen işgalciye kapıyı açan etnik soykırımcı cunta darbesinin gerçekleştiği 15 Temmuz 1974 tarihinin üzerinden 50 yıl geçti. Kıbrıslı ve Yunanlı demokrasi savaşçılarına ve 1974'te istilaya karşı verilen eşitsiz mücadeleye en derin saygılarımı ve vatansever şükranlarımı sunuyorum. Onlar, kardeş katili suç darbesinin ağırlığı altında çok daha üstün askeri güçlerle karşı karşıya kaldılar. Onları saygıyla anıyor ve zaman içindeki katkılarını onurlandırıyoruz. Ve tabii ki Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve Türk İşgal Ordusunun yarım asırdır Kıbrıs'taki yasadışı varlığını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz." demişti.

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