MSB: Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.
Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 4 PKK’lı terörist belirlendi. Teröristler, operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor.” denildi.
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