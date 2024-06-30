MSB: Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 7 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 4 PKK’lı terörist belirlendi. Teröristler, operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor.” denildi.

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