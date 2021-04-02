MSÜ 200 sözleşmeli personel alımı yapacak (MSB personel temini ekranından başvuru nasıl yapılır?)

Milli Savunma Üniversitesi farklı alanlarda istihdam edilmek üzere 200 personel alımı yapıcağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan başvuru kılavuzuna göre, adaylarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca geçen yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılmış ve puan almış olma şartı aranacak.

MSÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1 Nisan'da başlayan başvurular, 21 Nisan'a kadar Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek.



Adaylar, "https://personeltemin.msb.gov.tr" sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamladıktan sonra "Tercih Yap" ekranına yönlendirilecek. Buradan ilgili alım tıklanarak tercih yapılabilecek.



Tercih işlemi tamamlandıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklanarak kayıtlı tercihler kontrol edilebilecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, sınav tarihi ve yeri, Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesinden ilan edilecek.



Ayrıca Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru da yer alacak. Adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına kısa mesaj ile bilgilendirme gönderilecek.

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MSÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI





Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşüğe doğru sıralanacak, sözlü sınava atama yapılacak kadro sayısının en fazla 10 katına kadar aday çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.



Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Yalova'da; destek personeli, diyetisyen, tekniker, teknisyen unvanıyla hizmetli, aşçı, berber, garson, şoför, terzi/ütücü, kaloriferci, boya/badana, elektrik, çevre, gıda harita ve kadastro, fotoğraf ve kameraman, matbaa, makine, inşaat, iklimlendirme, marangoz, metal işleri ile sıhhi tesisat branşında 200 sözleşmeli personel alınacak.



Sözleşmeli personel alımıyla ilgili bütün detaylar, Personel Temin Dairesi Başkanlığının internet sitesindeki Kılavuzda yer alıyor.

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