MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI



MSÜ Astsubay meslek yüksekokulları öğrenci tercih sonuçları açıklandı



MSÜ Astsubay meslek yüksekokulları öğrenci yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuç duyurusu Milli Savunma Bakanlığı resmi internet adresinden geldi. Tüm adayların YKS-TYT puanları (ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş), Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Testi puanları katkısı ile oluşturulan "Aday Değerlendirme Puanı (ADP)" ve Tercih Durumuna göre Astsubay Meslek Yüksekokulları sıraları belirlendi.



MSÜ Astsubay meslek yüksekokulları öğrenci yerleştirme sonuç duyurusu geldi. Adaylar, MSÜ Astsubay meslek yüksekokulları öğrenci tercih sonuçlarını T.C kimlik no ve anne adı bilgisiyle görüntüleyebilecek.



Yapılan açıklamada;



"1.Tüm adayların YKS-TYT puanları (ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş), Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Testi puanları katkısı ile oluşturulan "Aday Değerlendirme Puanı (ADP)" ve Tercih Durumuna göre Astsubay Meslek Yüksekokulları sıraları belirlenmiştir. İlgili okul kontenjanlarına göre ilk adaydan başlayarak yerleştirme işlemleri için çağrı yapılacaktır.





2.MSÜ internet adresi üzerinden, herhangi bir Astsubay Meslek Yüksekokuluna yerleştiği ve kayıt yaptırması gerektiği ilan edilen, MSÜ Rektörlüğü tarafından aranıp ulaşılamayan her aday, yerleşmeye hak kazandığı gün içerisinde saat 17.00’a kadar kayıt yaptırıp yaptırmayacağını MSÜ Rektörlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Vermiş olduğu olumlu/olumsuz beyanını değiştirmek isteyen adaylar da aynı gün içerisinde saat 17.00’a kadar güncel beyanını MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan bu çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır. Çağrı işlemleri adayların bildirdikleri telefon numaralarından 3 kez yapılacak ve ilave bir çağrı işlemi yapılmayacaktır. Çağrı yapılan aday 2 iş günü içerisinde gelmediği veya geçerli bir mazeret bildirmediği takdirde Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylığı sonlandırılacaktır.





3.Aday yerleştirme işlemleri süresince (09 Eylül – 18 Eylül 2024) öncelik aday tercihleri ve Aday DeğerIendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (18 Eylül 2024 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.





4.Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (19 Eylül – 27 Eylül 2024) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday; tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (27 Eylül 2024 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez)." denildi.

