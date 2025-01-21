MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? 2025 MSÜ sınavı ne zaman? (ÖSYM MSÜ sınav takvimi)
Milli Savunma Üniversitesi (2025/MSÜ) başvurularının ne zaman biteceği, başvurularını henüz tamamlamayan askeri öğrenci adayları tarafında sorgulanmaya başladı. 2 Ocak'ta başlayan 2025 MSÜ başvuruları sürmeye devam ederken, sınava katılım sağlayacak olan adaylar gözlerini başvuruların sona ereceği tarihe çevirdi. Peki, MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? 2025 MSÜ sınavı ne zaman?
2025 MSÜ başvuru ve sınav takvimi araştırılmaya devam ediyor. MSÜ sınavına girmek ve üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak sürdürmek isteyen adaylar, gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ başvuru kılavuzuna çevirdi. Peki, MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? 2025 MSÜ sınavı ne zaman?
MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.
Buna göre; 2 Ocak'ta başlayan 2025 MSÜ başvuruları, 27 Ocak'ta sona erecek.
2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.
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