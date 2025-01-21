MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? 2025 MSÜ sınavı ne zaman? (ÖSYM MSÜ sınav takvimi)

2025 MSÜ başvuru ve sınav takvimi araştırılmaya devam ediyor. MSÜ sınavına girmek ve üniversite eğitimlerini askeri öğrenci olarak sürdürmek isteyen adaylar, gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 MSÜ başvuru kılavuzuna çevirdi. Peki, MSÜ başvuruları ne zaman bitecek? 2025 MSÜ sınavı ne zaman?



MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.



Buna göre; 2 Ocak'ta başlayan 2025 MSÜ başvuruları, 27 Ocak'ta sona erecek.

