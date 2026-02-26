MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 gözaltı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmeli er statüsündeki bazı personel hakkında uyuşturucu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak” suçlamasına dayandığı belirtildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 9 şüpheliden kan, kıl ve idrar örnekleri alındı.

Şüphelilerin üzerinde folyo içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Dosyada ayrıca “uyuşturucu temin etme” ve “kullanımı kolaylaştırma” suçlamaları yönünden de inceleme yürütüldüğü, gözaltı sürelerinin uzatıldığı kaydedildi.

Şüphelilerin bugün yeniden adliyeye çıkarılması bekleniyor.