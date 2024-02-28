MSÜ saat kaçta başlayacak, bitecek? (2024 MSÜ sınavı saati ve süresi)

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek.



Sınavda 165 dakika cevaplama süresi verilecek.