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MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sonuç takvimi)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınavın tamamlanmasının ardından sorgulanmaya başladı. 2 Nisan'da gerçekleşen MSÜ sınavları sonrasında, sınava giren adaylar gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sonuç takvimi)

2023 sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 2 Nisan'da askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavına giren adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte MSÜ için tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.

2023 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu.

Buna göre; MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sonuç takvimi) - 1

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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