MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sonuç takvimi)

2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 2 Nisan'da askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavına giren adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte MSÜ sınav sonuçları için tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.



2023 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MSÜ sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu.



Buna göre; MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.