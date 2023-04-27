2023  MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM duyurular sayfasında yer verildi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 2 Nisan'da uygulanan MSÜ sınavının tamamlanmasıyla birlikte, sınava katılım sağlayan askeri öğrenci adayları sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM, yayımladığı 2023 sınav takvimiyle birlikte MSÜ sonuçları için tarih verdi. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu.



Buna göre; MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçlarının saat 10.00'dan itibaren ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

