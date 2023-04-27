2023  MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM duyurular sayfasında yer verildi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM duyurular ekranında MSÜ sınav sonuçlarının nisan ayının son günlerinde ilan edileceği duyurulmuştu. Adaylar belirtilen tarihte MSÜ sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecek. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2023  MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM duyurular sayfasında yer verildi

() için geri sayım başladı. tarafından 2 Nisan'da uygulanan MSÜ sınavının tamamlanmasıyla birlikte, sınava katılım sağlayan askeri öğrenci adayları sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM, yayımladığı 2023 sınav takvimiyle birlikte MSÜ sonuçları için tarih verdi. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu.

Buna göre; MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. sonuçlarının saat 10.00'dan itibaren ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

2023  MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM duyurular sayfasında yer verildi - 1

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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