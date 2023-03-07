MSÜ sınavı ne zaman? (ÖSYM 2023 MSÜ sınav tarihi)

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.
Yapılan açıklamada; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde;19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.
DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE YAPILMAYACAK
ÖSYM yaptığı açıklamayla deprem bölgesinde oturan adayların hangi illerde sınava girecekleri açıklandı.
ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.
Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,
Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,
Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,
Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır.
ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.
Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,
Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,
Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,
Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır.