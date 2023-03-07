MSÜ sınavı ne zaman? (ÖSYM 2023 MSÜ sınav tarihi)

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE YAPILMAYACAK



ÖSYM yaptığı açıklamayla deprem bölgesinde oturan adayların hangi illerde sınava girecekleri açıklandı.



ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.



Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,



Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,



Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,



Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır.



ÖSYM Yönetim Kurulunun kararıyla, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde 2023-MSÜ sınavı, deprem bölgesi olması nedeniyle yapılmayacak.



Sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde,



Sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde,



Sınav merkezi Hatay ve Hatay-İskenderun olan adaylar Adana ilinde,



Sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde sınava alınacaklardır.