MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? 2023 MSÜ sınav bilgileri

MSÜ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.