imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 ÖSYM MSÜ sınav tarihi)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına kısa bir zaman kala, sınav günü tarihi ve sınavın saat kaçta başlayacağı, askeri öğrenci adayları tarafından merakla araştırılmaya başladı. MSÜ sınavı öncesinde, sınavın kaç dakika olacağı ve kaç soru sorulacağı adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 ÖSYM MSÜ sınav tarihi)

2023 sınavı öncesinde tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavına girecek olan adaylar, yaklaşan sınav öncesinde sınav tarihi hakkında sorgulama yapıyor.

tarafından yayımlanan bilgiler sonrasında MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu.

MSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. saat 10.15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.

MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 ÖSYM MSÜ sınav tarihi) - 1

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek.

Sınavda 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...