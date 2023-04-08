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MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuç tarihi)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan binlerce askeri öğrenci adayı tarafından sorgulanıyor. 2 Nisan tarihinde uygulanan 2023 MSÜ sınavının ardından, gözler ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuç tarihi)

2023 sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. tarafından uygulanan ve askeri öğrenci olmak için adayların katılım sağladığı MSÜ sınavları 2 Nisan'da sona erdi. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu.

Buna göre; MSÜ 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuç tarihi) - 1

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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