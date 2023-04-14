MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları tarihi)

MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Her yıl askeri öğrenci adayları tarafından katılım sağlanan MSÜ sınavı, bu yıl 2 Nisan'da tamamlandı. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



2023 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MSÜ sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu.



Buna göre; MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.



MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.