MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları tarihi)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 2 Nisan tarihinde yurt genelinde uygulanan MSÜ sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM yayımladığı takvimle birlikte MSÜ sonuçları için tarih verdi. Peki, 2023 MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları tarihi)

sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Her yıl askeri öğrenci adayları tarafından katılım sağlanan MSÜ sınavı, bu yıl 2 Nisan'da tamamlandı. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu.

Buna göre; MSÜ 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları tarihi) - 1

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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