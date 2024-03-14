MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 MSÜ sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçlar için heyecanla beklemeye başladı. Binlerce kişinin katılım sağladığı MSÜ sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, 2024 MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.



MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.



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