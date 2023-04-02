MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre 2023 MSÜ sonuç tarihi

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. Sınavda ter dökecek adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınav sonuç tarihi.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MSÜ sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.



MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR? Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.